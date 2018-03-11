تقرير: «حساب المواطن» يحمي ثلثي المواطنين من تأثير الإصلاحات الاقتصادية

تواصل – الرياض:

أكدت شركة الراجحي المالية، في تقرير صدر عنها أخيرا، أن نسبة 70% من الأسر السعودية ستكون محمية من تأثير الإصلاحات الاقتصادية حتى 2020، بسبب دعم برنامج حساب المواطن.

وأفاد التقرير، بأن الأرباح على المدى القريب لن تكون مماثلة لمعدل الأرباح الطبيعي لذا فإنه على المستثمرين اتباع نهج طويل الأجل في مجال الاستهلاك داخل السعودية.

وذكر التقرير أنه من خلال الدعم المقدم من البرامج الحكومية، يتوقع أن ينمو إنفاق الأسر السعودية المدعومة بنسبة 6.8% خلال الفترة من 2017 – 2020 بحسب ‘‘مكة‘‘.

وفيما يخص الوافدين، كشف التقرير أنه لا يوجد برنامج لدعمهم لتعويض نسبة الزيادة في أسعار الطاقة والمرافق، حيث إن ضريبة القيمة المضافة ورسوم المرافقين تعني أن إنفاقهم سوف ينخفض بنسبة 13.5% خلال ذات الفترة، وذلك من مبلغ 192 مليار ريال في 2017 إلى مبلغ 166 مليار ريال في 2020.

وتابع التقرير، من المتوقع أن يظل الإنفاق الاستهلاكي هذا العام مستقرا، ومن المرجح أن يرتفع بنسبة 3.8% فقط خلال الفترة من 2017 – 2020، وإذا تم استبعاد تأثير هذه الإصلاحات، فمن المتوقع أن ينمو إجمالي الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 9% خلال هذه الفترة.

وفيما يخص الفئة التي ستتأثر من ناحية الإنفاق، أوضح التقرير أن الأسر السعودية ذات الدخل العالي التي تبلغ نسبتها 11% من الأسر لديها نفقات تقدر بنحو 25000 ريال شهريا، وتمثل نسبة 40% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين، مبينا أن هذه الفئة ستكون هي الأكثر عرضة لانخفاض مستوى الإنفاق الاستهلاكي، لأنها تقع في فئة الدخل المرتفع، وبالتالي لا يتم دعمها من خلال برنامج حساب المواطن، وأيضا الأسر غير السعودیة سوف یتأثر الإنفاق الاستھلاکي في جمیع شرائح الدخل، ویرجع ذلك بشکل رئیس إلی رسوم المرافقين.

يذكر أن الحكومة، أدخلت العديد من الإصلاحات خلال الأشهر القليلة الماضية مثل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الوافدين ورفع أسعار الكهرباء والبنزين وبرنامج حساب المواطن وتكلفة بدل المعيشة.

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