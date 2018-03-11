تقرير: «حساب المواطن» يحمي ثلثي المواطنين من تأثير الإصلاحات الاقتصادية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

حقيقة فرض غرامة 20 ألف ريال على «غسيل السيارات»

حقيقة فرض غرامة 20 ألف ريال على «غسيل السيارات»

«عصابة إثيوبية» تقيد مسنًا وتطلق النار على حارس لسرقة قطيع و80 ألف ريال

«عصابة إثيوبية» تقيد مسنًا وتطلق النار على حارس لسرقة قطيع و80 ألف ريال

ساعات على صرف الدفعة الرابعة من «حساب المواطن».. مَن سيحصل عليها؟

ساعات على صرف الدفعة الرابعة من «حساب المواطن».. مَن سيحصل عليها؟

مفاجآت جديدة في قضية «الطفلة هيفاء» بأندونيسيا.. تعرَّف عليها

مفاجآت جديدة في قضية «الطفلة هيفاء» بأندونيسيا.. تعرَّف عليها

تقرير: «حساب المواطن» يحمي ثلثي المواطنين من تأثير الإصلاحات الاقتصادية

تقرير: «حساب المواطن» يحمي ثلثي المواطنين من تأثير الإصلاحات الاقتصادية
0

تواصل – الرياض:

أكدت شركة الراجحي المالية، في تقرير صدر عنها أخيرا، أن نسبة 70% من الأسر السعودية ستكون محمية من تأثير الإصلاحات الاقتصادية حتى 2020، بسبب دعم برنامج حساب المواطن.

وأفاد التقرير، بأن الأرباح على المدى القريب لن تكون مماثلة لمعدل الأرباح الطبيعي لذا فإنه على المستثمرين اتباع نهج طويل الأجل في مجال الاستهلاك داخل السعودية.

وذكر التقرير أنه من خلال الدعم المقدم من البرامج الحكومية، يتوقع أن ينمو إنفاق الأسر السعودية المدعومة بنسبة 6.8% خلال الفترة من 2017 – 2020 بحسب ‘‘مكة‘‘.

وفيما يخص الوافدين، كشف التقرير أنه لا يوجد برنامج لدعمهم لتعويض نسبة الزيادة في أسعار الطاقة والمرافق، حيث إن ضريبة القيمة المضافة ورسوم المرافقين تعني أن إنفاقهم سوف ينخفض بنسبة 13.5% خلال ذات الفترة، وذلك من مبلغ 192 مليار ريال في 2017 إلى مبلغ 166 مليار ريال في 2020.

وتابع التقرير، من المتوقع أن يظل الإنفاق الاستهلاكي هذا العام مستقرا، ومن المرجح أن يرتفع بنسبة 3.8% فقط خلال الفترة من 2017 – 2020، وإذا تم استبعاد تأثير هذه الإصلاحات، فمن المتوقع أن ينمو إجمالي الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 9% خلال هذه الفترة.

وفيما يخص الفئة التي ستتأثر من ناحية الإنفاق، أوضح التقرير أن الأسر السعودية ذات الدخل العالي التي تبلغ نسبتها 11% من الأسر لديها نفقات تقدر بنحو 25000 ريال شهريا، وتمثل نسبة 40% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين، مبينا أن هذه الفئة ستكون هي الأكثر عرضة لانخفاض مستوى الإنفاق الاستهلاكي، لأنها تقع في فئة الدخل المرتفع، وبالتالي لا يتم دعمها من خلال برنامج حساب المواطن، وأيضا الأسر غير السعودیة سوف یتأثر الإنفاق الاستھلاکي في جمیع شرائح الدخل، ویرجع ذلك بشکل رئیس إلی رسوم المرافقين.

يذكر أن الحكومة، أدخلت العديد من الإصلاحات خلال الأشهر القليلة الماضية مثل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الوافدين ورفع أسعار الكهرباء والبنزين وبرنامج حساب المواطن وتكلفة بدل المعيشة.

 

ليصلك جديد أخبارنا تابع حساب «تواصل» في تويتر .. من هنا

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

كيف تعرف مبالغ تعويض «حساب المواطن» بأثر رجعي في حال قبول اعتراضك؟

كيف تعرف مبالغ تعويض «حساب المواطن» بأثر رجعي في حال قبول اعتراضك؟

«حساب المواطن»: صرف مستحقات المقبول اعتراضهم في هذا الوقت

«حساب المواطن»: صرف مستحقات المقبول اعتراضهم في هذا الوقت

ساعات على صرف الدفعة الرابعة من «حساب المواطن».. مَن سيحصل عليها؟

ساعات على صرف الدفعة الرابعة من «حساب المواطن».. مَن سيحصل عليها؟

«حساب المواطن» يدعو المستفيدين للتأكد من مصدر الدخل وبيانات التابعين

«حساب المواطن» يدعو المستفيدين للتأكد من مصدر الدخل وبيانات التابعين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. حصيلة حملة ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. حصيلة حملة ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

المزيد
هجوم حاد في «تويتر» على عضوات شورى «يُبلكن» المواطنين
تقارير وحوارات

هجوم حاد في «تويتر» على عضوات شورى «يُبلكن» المواطنين

المزيد
إنفوجرافيك.. جريمة التنصت
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. جريمة التنصت

المزيد
مواطنات: نفخر بالولاية الشرعية لأهلنا ونرفض مشروعات التغريب
تقارير وحوارات

مواطنات: نفخر بالولاية الشرعية لأهلنا ونرفض مشروعات التغريب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>