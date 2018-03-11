زواج تحول إلى مأتم.. «رصاصة» تنهي حياة مواطن بطريف

تواصل- متابعات:

قضى مواطن متأثرا بطلق ناري أصابه بالخطأ وهو برفقة مجموعة من أصدقائه، أول من أمس، أثناء حضورهم عقد قران بمدينة طريف، بعد أن تم نقله إلى مستشفى طريف العام، قبل أن يُتوفى متأثرا بإصابته.

وكان المواطن قد حضر من مدينة عرعر مع صديق له، للمشاركة في احتفال بعقد قران أحد أقاربه في منزله بمحافظة طريف، إلا أن عيارا ناريا تم إطلاقه ابتهاجاً بالمناسبة تسبب بالخطأ في مقتله.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الحدود الشمالية العقيد عويد مهدي العنزي، أن شرطة طريف اتخذت كافة الإجراءات.

في حين كشفت مصادر أن والد القتيل أعلن تنازله عن حقه الخاص أثناء صلاة الجنازة قبل التوجه إلى شرطة طريف، طالبا الإفراج عن القاتل، بحسب “الوطن” إلا أن الطلب قوبل برفض من الشرطة بسبب تحويل القضية إلى النيابة العامة ووجود الحق العام.

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