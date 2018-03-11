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«الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة تحد الرؤية على الرياض والشرقية
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها، وتكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 

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