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الجيش اليمني يحكم سيطرته على مواقع شرق صنعاء

الجيش اليمني يحكم سيطرته على مواقع شرق صنعاء
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تواصل- واس:

فرضت قوات الجيش اليمني سيطرتها على مواقع جديدة في مديرية نهم شرقي صنعاء, بعد معارك خاضتها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏

وقال مصدر عسكري يمني إن الجيش تمكن من تحرير عدد من التباب المطلة على الخط ‏الترابي القادم من محافظة الجوف باتجاه مديرية نهم.‏

وأشار في تصريح نقله موقع / 26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية إلى أن سيطرة الجيش ‏على تلك المواقع ستمكنه من قطع خط الإمداد عن الميليشيات المتواجدة غرب منطقة ضبوعة ‏في نهم.

وأضاف المصدر أن 16 عنصرًا من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم بينهم قيادي ميداني في كمين نصبه الجيش لهم في المديرية.‏

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