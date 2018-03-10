الجيش اليمني يحكم سيطرته على مواقع شرق صنعاء

تواصل- واس:

فرضت قوات الجيش اليمني سيطرتها على مواقع جديدة في مديرية نهم شرقي صنعاء, بعد معارك خاضتها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏

وقال مصدر عسكري يمني إن الجيش تمكن من تحرير عدد من التباب المطلة على الخط ‏الترابي القادم من محافظة الجوف باتجاه مديرية نهم.‏

وأشار في تصريح نقله موقع / 26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية إلى أن سيطرة الجيش ‏على تلك المواقع ستمكنه من قطع خط الإمداد عن الميليشيات المتواجدة غرب منطقة ضبوعة ‏في نهم.

وأضاف المصدر أن 16 عنصرًا من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم بينهم قيادي ميداني في كمين نصبه الجيش لهم في المديرية.‏