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غداً.. «التعليم» تدشن فصولاً افتراضية لتعويض فاقد التعليم بالجنوب

غداً.. «التعليم» تدشن فصولاً افتراضية لتعويض فاقد التعليم بالجنوب
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تواصل- واس:

تدشن إدارات التعليم بالحد الجنوبي غدًا الأحد فصول التعزيز العلمي لطلابها وطالباتها بهدف تعويض الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى مدارسهم، حيث تعد هذه الفصول أحد المشروعات التي عملت عليها إدارات التعليم في (نجران، سراة عبيد، ظهران الجنوب، جازان، وصبيا) وحققت نجاحا ملموسا ظهر في مؤشرات التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات.

وتعمل فصول التعزيز العلمي عبر منصة إلكترونية للتعليم الافتراضي الداعم للعملية التعليمية، وقام مركز الدعم التعليمي والفني بوزارة التعليم وشركة تطوير للخدمات التعليمية بتصميم عدد من الحلول الإلكترونية التي تهدف إلى زيادة تحصيل الطالب علميا ودعمه تربويا لسد الفاقد التعليمي. وتمكن هذه البيئة الافتراضية المعلمين والطلاب من ممارسة عمليات التعليم عن بعد مع إمكانية إطلاع قائدي المدارس على سير العملية التعليمية ومشاهدة وحضور الدروس الافتراضية، بالإضافة إلى الحصول على إحصائيات تشمل الأنشطة المقدمة من المعلمين والمعلمات وعدد الطلاب والطالبات الملتحقين بها.

يأتي اختيار أساليب تعويض الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات بناء على دراسات مستفيضة تقوم بها وزارة التعليم وإدارات التعليم بالجنوب، حيث يتم تشكيل فرق عمل متجانسة لتحليل الفاقد التعليمي في كل إدارة تعليم، ودراسة نتائج الطلاب والطالبات ومستوياتهم التحصيلية؛ إلى جانب إعداد المقارنات اللازمة على مستوى المنطقة وعلى مستوى المناطق الأخرى، ورصد أسباب تسرب الطلاب بما يتيح معالجة أوضاعهم ووضع الحلول العملية التي تسهم في تقليص الفاقد العلمي في كل منطقة ومحافظة.

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