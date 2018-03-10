الجيش اليمني يتقدم بصعدة.. والحوثيون يفرون باتجاه «وادي الثعبان»

تواصل – وكالات:

أحرز الجيش اليمني، تقدما مهما في جبهة صعدة، وبالتحديد في محور علب، شمالي المحافظة التي تعد معقل ميليشيا الحوثي الإنقلابية الإيرانية.

وقال قائد اللواء 63 مشاة، العميد ياسر مجلي، نقلا عن الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، إنه عقب المعارك سقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا و فرّت أعداد كبيرة من عناصرها باتجاه وادي الثعبان الذي بات تحت سيطرة النارية للجيش.‏

وأكد العميد “مجلي”، أن منطقة آل صبحان التابعة لمديرية باقم في شمالي صعدة ‏هي الهدف القادم للجيش، ثم مركز المديرية وصولاً إلى جبل مران، مشيرا إلى أن قوات اللواء في أتم الجاهزية القتالية للمشاركة في استكمال ‏تحرير محافظة صعدة.‏