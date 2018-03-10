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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
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لهذه الأسباب.. أسعار أغنام السواكني ترتفع 100 ريال

لهذه الأسباب.. أسعار أغنام السواكني ترتفع 100 ريال
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تواصل – الرياض:

توقعت مصادر ارتفاع أسعار أغنام السواكني في السوق المحلي بنحو 100 ريال، لتتراوح بين 550 – 600 ريال، مقابل 450– 550 ريالاً خلال الأشهر الماضية.

وتتنوع أسباب الارتفاع إلى القرار السوداني الجديد بفرض رسوم على صادرات الأغنام مؤخراً، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التسمين، وضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار الوقود، بحسب “عكاظ”.

وكانت الحكومة السودانية قد فرضت، منذ مطلع يناير الماضي، رسوماً بقيمة 70 ريالاً على الرأس الواحد للأغنام.

لكنّ موردين وتجاراً أكدوا استقرار أسعار لحوم الأغنام المجمدة، سواء القادمة من الصومال، أو إثيوبيا، أو استراليا، أو نيوزلندا.

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