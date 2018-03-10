الحدود الشمالية.. ضبط لحوم فاسدة بمسلخ عشوائي بعد بلاغ مواطن

تواصل – سلطان الصقري:

ضبطت أمانة الحدود الشمالية، بعد بلاغ من مواطن، مسلخاً عشوائياً داخل منزل شعبي يستخدمه عدد من العمالة المخالفة لذبح الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتصريف اللحوم عن طريق مطعم تابع لهم.

وفور وصول البلاغ، انتقلت الفرق الرقابية للموقع، يرافقهم مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد الياس، والذي أكد أنه بعد الكشف على هذه اللحوم تبين وجود خراريج والتهابات رئوية وهزال بها، حيث تم تحرير محضر بالحادثة وتسليم العمالة للجهات الأمنية.

من جهته وجه أمين المنطقة، المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد، بتكريم المواطن، مؤكداً أن الأمانة تسعد وترحب بجميع الاقتراحات والشكاوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر طوارئ الأمانة ٩٤٠.