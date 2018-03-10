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«الهلال الأحمر» يطالب بالاطلاع على وثيقة السلامة الإسعافية وإبداء الملاحظات

«الهلال الأحمر» يطالب بالاطلاع على وثيقة السلامة الإسعافية وإبداء الملاحظات
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تواصل – فريق التحرير:

طالبت هيئة الهلال الأحمر الجهات المعنية والمهتمين بالاطلاع على وثيقة اشتراطات السلامة الإسعافية في المواقع العامة، وإرسال مرئياتهم حولها إلى الهيئة، في موعد أقصاه 20 / 8 / 1439هـ، الموافق 6 / 5 / 2018م، وذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.srca.org.sa

وأوضحت أنه يمكن تقديم المرئيات المتعلقة بهذه الوثيقة عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان: cs@srca.org.sa، ويكون عنوان الرسالة، “مرئيات حول اشتراطات السلامة الإسعافية في المواقع العامة”، أو تسليمها يدوياً نسخة ورقية، وأخرى إلكترونية، أو عن طريق البريد على عنوان الهيئة.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى زيادة فاعلية الإسعافات الأولية في المواقع العامة، حيث يعد زمن الاستجابة العنصر الفعال في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، كما يعتبر هاجساً طالما أقلق المنظمات المقدمة للخدمة الطبية الطارئة.

 

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