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بـ«مجلس التعاون».. مطالب بمراجعة «القيمة المضافة» على الذهب والأحجار الكريمة

بـ«مجلس التعاون».. مطالب بمراجعة «القيمة المضافة» على الذهب والأحجار الكريمة
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تواصل – وكالات:

قالت مصادر: إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رفع توصية للأمانة العامة للمجلس، دعا خلالها إلى مراجعة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الذهب، والمجوهرات، والأحجار النفيسة واللؤلؤ.

وأرجعت المصادر الرفع بهذه التوصية للأثر الكبير الذي أحدثه قرار فرض الضريبة على قطاع الذهب والمجوهرات منذ مطلع هذا العام، متوقعة أن تعيد دول المجلس النظر في فرض هذه الضريبة على قطاع المجوهرات، بحسب صحيفة “الحياة”.

بدورهم، دعا عدد من التجار والمختصين في المجال إلى ضرورة الإسراع في إعفاء تجارة الذهب والألماس من الضرائب، خاصة وأن بعض مكاتب التداول بدأت في فتح مكاتب تمثيلية لها في دول أخرى، وأنه إذا طالت المدة سيصعب استعادتها.

يذكر أن هيئة الزكاة والدخل كانت قد اشترطت لإعفاء المعادن الثمينة “الذهب، والفضة، والبلاتين” من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، أو خضوعها للنسبة الصفرية، أن تحمل تلك المعادن الاستثمارية ختماً بترخيص من وزارة التجارة والاستثمار، أو شعار المعيار الدولي، بما يضمن جودتها ويسمح بتداولها في سوق السبائك الدولية.

 

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