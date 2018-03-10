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بتوجيه من النائب العام.. ضبط مُجبِر الطفل على التدخين

بتوجيه من النائب العام.. ضبط مُجبِر الطفل على التدخين
النائبُ العام
0

تواصل – الرياض:

تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يجبر طفلاً على التدخين، وذلك بناء على توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب‏.

وتوعدت النيابة العامة بملاحقة كل من تسول له نفسه الاعتداء على المجتمع والتجاوز بحق الآخرين أو التحريض عليهم، ورصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وأكدت أن لديها الإمكانات اللازمة البشرية والتقنية التي تدعم توجهها الجديد، وأنها لن تسمح بالعبث بأمن المجتمع أو الاعتداء على خصوصياتهم ومخالفة الأنظمة.

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