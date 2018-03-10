عقوبات أمريكية جديدة على ممولي «أنشطة طهران الخبيثة»

تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كل من له صلة بما وصفته “أنشطة طهران الخبيثة” في منطقة الشرق الأوسط.

وتعهدت سيجال مندل كار وكيلة وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، بزيادة العقوبات على الحرس الثوري الإيراني بوصفه أحد ممولي تلك الأنشطة.

وقالت في تصريحات لها اليوم: “لدحر أنشطة إيران الخبيثة عملنا على تعظيم تأثير عقوباتنا القومية من خلال عملنا المشترك دولياً.. وعبر إرسال رسائل واضحة للقطاع الخاص الأمريكي بأنه لا شفافية يمكن الحديث عنها بالتعامل مع إيران” ، محذرة القطاع الخاص من المخاطر التي تحيط باستثماراته في إيران، ومضيفة أن للحرس الثوري وجوداً واسعاً في الاقتصاد الإيراني، وأن الذي يُخفي هذا الوجود هو المستوى المنخفض من الشفافية.

وأشارت إلى أن الشركات التي تعمل في إيران تواجه مخاطر كبيرة، وسيتم محاسبة أولئك عن أي عمل مع الحرس الثوري الإيراني أو غيره من الذين يمولون “الأنشطة الخبيثة” لإيران.