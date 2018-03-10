«شرطة الشمالية» تكشف حقيقة وفاة مواطن بالرصاص في «مضاربة حفل زفاف»

تواصل – سلطان الصقري

كشف المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية عقيد دكتور عويد مهدي، في تصريحات لـ”تواصل” حقيقة إصابة مواطن بطلق ناري في أحد الأفراح ما أدى إلى وفاته.

وأكد “مهدي” أن شرطة منطقة الحدود الشمالية باشرت مساء الجمعة ٢١/ ٦/ ١٤٣٩ اتخاذ الاجراءات الإستدلالية والتحقيقية في قضية إصابة مواطن عشريني بطلق ناري أدت إلى وفاته في حفل عقد قران في منزل أحد أقاربه.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية أن المقاطع المتداولة لمضاربة في إحدى صالات الأفراح والمنسوب وقوع الاصابة اثناءها لاعلاقة بينها وبين الإصابة التي حصلت في المحافظة وأدت للوفاة، وان المضاربة المتداولة لم تحدث في محافظة طريف.

وشدد على أنه سيتم تزويد وسائل الإعلام بتصريح أمني عن قضية إصابة المواطن التي أدت إلى وفاته حال الانتهاء من الإجراءات.

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