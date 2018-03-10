مفاجآت جديدة في قضية «الطفلة هيفاء» بأندونيسيا.. تعرَّف عليها

تواصل – متابعات:

لاتزال قضية “الطفلة هيفاء” التي تبحث عن أسرة المواطن السعودي المفقود منذ قرابة تسع سنوات، تحمل الكثير من المفاجآت، خصوصا فيما يتعلق بتصريحات “والدة هيفاء” الإندونسية.

ورغم تعاطف الكثير من السعوديين المتواجدين في إندونيسيا، مع والدة “هيفاء” لا سيما بعد انتشار قصة ابنتها في ما عرف بقضية “الطفلة السعودية في إندونيسيا”، إلا أن المواطن “محمد علي الغامدي” شاهد العيان على قصة هيفاء، والذي قام بتصوير المقطع الأول للطفلة ونشره، أدلى بتصريحات تكشف جانبا خفيا من القصة.

وبحسب “الغامدي” فإن والدة “هيفاء” لم تقدم أي معلومات عن الأشخاص الذين ساهموا في إتمام مراسم الزواج مثل الولي أو المأذون الشرعي، أو الشهود أو أي شخص له علاقة بعملية الزواج، مؤكدا أن أقوالها بدت مرتبكة بشكل كبير.

“الغامدي” تساءل أيضا وفقا لـ”العربية” نت، عن عدم تعاون والدة هيفاء أكثر وتقديم أي صورة أو مستند أو أي معلومة مفيدة عن والد الطفلة، أو حتى ما يثبت علاقتها به، كصورة ليوم الزفاف.

وأوضح أن إجاباتها على كافة الأسئلة كانت مبهمة، وكل يوم كانت تأتي بإجابة مختلفة، ومتضاربة، مما يدل على إصرارها على عدم الإدلاء بأي معلومات، وقد يكون السبب تخوفها من أهل الطفلة أو من فقدانها أو لأسباب مالية، وهي مستمرة في التسويف والمماطلة.

السفارة: ليس لوالدها سجل لدينا

وفي السياق ذاته فقد فجر سفير المملكة في إندونيسيا، أسامة الشعيبي، مفاجأة حول متابعة السفارة لمستجدات قضية الطفلة “هيفاء”، حيث أكد أن السفارة لم تجد في أرشيفها وسجلاتها أي حادثة وفاة قبل 9 أو 10 سنوات لشخص يدعى “سلطان الحربي”، إذا كان هناك شخص يحمل هذا الاسم، فلم يتم نقل جثمانه عبر السفارة والخطوط السعودية، ولم يخرج من إندونيسيا مطلقاً شخص ميت بهذا الاسم.

وتساءل الشعيبي: “هل دفن في إندونيسيا؟” مؤكداً تضارب أقوال الزوجة، فأحيانا تقول إن والد ووالدة المتوفى حضرا، ومرة تقول صديقه، ومرة ثالثة تقول إنها هي التي أخذته إلى المطار.

كما أكد أن الموضوع بحاجة إلى تدقيق أكثر، والسفارة ستستمر في المتابعة إلى أن يثبت ويحسم هل المواطن المذكور فعلاً ميت، أو هل هو على قيد الحياة؟ أو أنه لا يعرف أن المرأة هذه التي تزوجها قد حملت دون علمه، وأنجبت هذه الطفلة، وتدعي أنه ميت.

إلى ذلك، أشار الشعبي إلى أن “الموضوع سيطول مع هذه المرأة بسبب تضارب أقوالها والله أعلم، لكن الطفلة ستظل في رعايتنا واهتمامنا كسفارة وإن شاء الله تظهر الحقيقة قريباً”