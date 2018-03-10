الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مفاجآت جديدة في قضية «الطفلة هيفاء» بأندونيسيا.. تعرَّف عليها

مفاجآت جديدة في قضية «الطفلة هيفاء» بأندونيسيا.. تعرَّف عليها

هكذا انتهت عملية خطف فتاة من أمام مدرستها في أبها (فيديو)

هكذا انتهت عملية خطف فتاة من أمام مدرستها في أبها (فيديو)

تَغيُّرات طارئة بالحالة الجوية.. تعرَّف على توقعات طقس اليوم

تَغيُّرات طارئة بالحالة الجوية.. تعرَّف على توقعات طقس اليوم

«شؤون الحرمين» توضح حقيقة بيع حافظات «ماء زمزم» بالحراج

«شؤون الحرمين» توضح حقيقة بيع حافظات «ماء زمزم» بالحراج

مفاجآت جديدة في قضية «الطفلة هيفاء» بأندونيسيا.. تعرَّف عليها

مفاجآت جديدة في قضية «الطفلة هيفاء» بأندونيسيا.. تعرَّف عليها
0

تواصل – متابعات:

لاتزال قضية “الطفلة هيفاء” التي تبحث عن أسرة المواطن السعودي المفقود منذ  قرابة تسع سنوات، تحمل الكثير من المفاجآت، خصوصا فيما يتعلق بتصريحات “والدة هيفاء” الإندونسية.

ورغم تعاطف الكثير من السعوديين المتواجدين في إندونيسيا، مع والدة “هيفاء” لا سيما بعد انتشار قصة ابنتها في ما عرف بقضية “الطفلة السعودية في إندونيسيا”، إلا أن المواطن “محمد علي الغامدي” شاهد العيان على قصة هيفاء، والذي قام بتصوير المقطع الأول للطفلة ونشره، أدلى بتصريحات تكشف جانبا خفيا من القصة.

وبحسب “الغامدي” فإن والدة “هيفاء” لم تقدم أي معلومات عن الأشخاص الذين ساهموا في إتمام مراسم الزواج مثل الولي أو المأذون الشرعي، أو الشهود أو أي شخص له علاقة بعملية الزواج، مؤكدا أن أقوالها بدت مرتبكة بشكل كبير.

“الغامدي” تساءل أيضا وفقا لـ”العربية” نت، عن عدم تعاون والدة هيفاء أكثر وتقديم أي صورة أو مستند أو أي معلومة مفيدة عن والد الطفلة، أو حتى ما يثبت علاقتها به، كصورة ليوم الزفاف.

وأوضح أن إجاباتها على كافة الأسئلة كانت مبهمة، وكل يوم كانت تأتي بإجابة مختلفة، ومتضاربة، مما يدل على إصرارها على عدم الإدلاء بأي معلومات، وقد يكون السبب تخوفها من أهل الطفلة أو من فقدانها أو لأسباب مالية، وهي مستمرة في التسويف والمماطلة.

السفارة: ليس لوالدها سجل لدينا

وفي السياق ذاته فقد فجر سفير المملكة في إندونيسيا، أسامة الشعيبي، مفاجأة حول متابعة السفارة لمستجدات قضية الطفلة “هيفاء”، حيث أكد أن السفارة لم تجد في أرشيفها وسجلاتها أي حادثة وفاة قبل 9 أو 10 سنوات لشخص يدعى “سلطان الحربي”، إذا كان هناك شخص يحمل هذا الاسم، فلم يتم نقل جثمانه عبر السفارة والخطوط السعودية، ولم يخرج من إندونيسيا مطلقاً شخص ميت بهذا الاسم.

وتساءل الشعيبي: “هل دفن في إندونيسيا؟” مؤكداً تضارب أقوال الزوجة، فأحيانا تقول إن والد ووالدة المتوفى حضرا، ومرة تقول صديقه، ومرة ثالثة تقول إنها هي التي أخذته إلى المطار.

كما أكد أن الموضوع بحاجة إلى تدقيق أكثر، والسفارة ستستمر في المتابعة إلى أن يثبت ويحسم هل المواطن المذكور فعلاً ميت، أو هل هو على قيد الحياة؟ أو أنه لا يعرف أن المرأة هذه التي تزوجها قد حملت دون علمه، وأنجبت هذه الطفلة، وتدعي أنه ميت.

إلى ذلك، أشار الشعبي إلى أن “الموضوع سيطول مع هذه المرأة بسبب تضارب أقوالها والله أعلم، لكن الطفلة ستظل في رعايتنا واهتمامنا كسفارة وإن شاء الله تظهر الحقيقة قريباً”

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

والد «الطفلة هيفاء» يتحول إلى «لغز».. وسفير المملكة: 3 احتمالات

والد «الطفلة هيفاء» يتحول إلى «لغز».. وسفير المملكة: 3 احتمالات

بالفيديو.. عجل يولد بوجه قطة في إندونيسيا

بالفيديو.. عجل يولد بوجه قطة في إندونيسيا

بالفيديو.. سفارة المملكة بأندونسيا تتسلم الطفلة «هيفاء»

بالفيديو.. سفارة المملكة بأندونسيا تتسلم الطفلة «هيفاء»

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب غرب جزيرة جاوة الإندونيسية

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب غرب جزيرة جاوة الإندونيسية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. حصيلة حملة ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. حصيلة حملة ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

المزيد
هجوم حاد في «تويتر» على عضوات شورى «يُبلكن» المواطنين
تقارير وحوارات

هجوم حاد في «تويتر» على عضوات شورى «يُبلكن» المواطنين

المزيد
إنفوجرافيك.. جريمة التنصت
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. جريمة التنصت

المزيد
مواطنات: نفخر بالولاية الشرعية لأهلنا ونرفض مشروعات التغريب
تقارير وحوارات

مواطنات: نفخر بالولاية الشرعية لأهلنا ونرفض مشروعات التغريب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>