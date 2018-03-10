فصل 50 مواطنا بدون مستحقات.. هكذا علَّقت شركتهم

تواصل – الرياض:

تقدم أكثر من 50 موظفاً سعودياً بشكوى إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضد شركة لنقل الأموال بعد أن قامت بفصلهم بشكل جماعي من وظائفهم دون سابق إنذار، مطالبين بالحصول على مستحقاتهم عن سنوات عملهم.

ذكر المتضررون أن إدارة الشركة استغنت عنهم بدون أسباب موضوعية، وقامت بتوظيف 90 آخرين بعد قرار فصلهم، كما أنها منحتهم شهادة إخلاء الطرف بعد 9 أشهر من قرار الفصل، بخلاف الأنظمة التي تلزم الشركات تسليم إخلاء الطرف بعد الاستغناء مباشرة، وفقا لـ”عكاظ”.

وطالب المتضررون الشركة بسداد أجور المدة المتبقية من العقد، ودفع قيمة الإنذار ومستحقات التأمين الصحي، ومقابل إجازات بعض المفصولين.

من جانبه، قال مدير الشركة ردا على الشكوى، إن القضية ما زالت منظورة في مكتب العمل، وهناك جهات قضائية هي من تحكم في القضية التي ما زالت قائمة.