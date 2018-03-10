فصل 50 مواطنا بدون مستحقات.. هكذا علَّقت شركتهم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مفاجآت جديدة في قضية «الطفلة هيفاء» بأندونيسيا.. تعرَّف عليها

مفاجآت جديدة في قضية «الطفلة هيفاء» بأندونيسيا.. تعرَّف عليها

هكذا انتهت عملية خطف فتاة من أمام مدرستها في أبها (فيديو)

هكذا انتهت عملية خطف فتاة من أمام مدرستها في أبها (فيديو)

تَغيُّرات طارئة بالحالة الجوية.. تعرَّف على توقعات طقس اليوم

تَغيُّرات طارئة بالحالة الجوية.. تعرَّف على توقعات طقس اليوم

«شؤون الحرمين» توضح حقيقة بيع حافظات «ماء زمزم» بالحراج

«شؤون الحرمين» توضح حقيقة بيع حافظات «ماء زمزم» بالحراج

فصل 50 مواطنا بدون مستحقات.. هكذا علَّقت شركتهم

فصل 50 مواطنا بدون مستحقات.. هكذا علَّقت شركتهم
0

تواصل – الرياض:

تقدم أكثر من 50 موظفاً سعودياً بشكوى إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضد شركة لنقل الأموال بعد أن قامت بفصلهم بشكل جماعي من وظائفهم دون سابق إنذار، مطالبين بالحصول على مستحقاتهم عن سنوات عملهم.

ذكر المتضررون أن إدارة الشركة استغنت عنهم بدون أسباب موضوعية، وقامت بتوظيف 90 آخرين بعد قرار فصلهم، كما أنها منحتهم شهادة إخلاء الطرف بعد 9 أشهر من قرار الفصل، بخلاف الأنظمة التي تلزم الشركات تسليم إخلاء الطرف بعد الاستغناء مباشرة، وفقا لـ”عكاظ”.

وطالب المتضررون الشركة بسداد أجور المدة المتبقية من العقد، ودفع قيمة الإنذار ومستحقات التأمين الصحي، ومقابل إجازات بعض المفصولين.

من جانبه، قال مدير الشركة ردا على الشكوى، إن القضية ما زالت منظورة في مكتب العمل، وهناك جهات قضائية هي من تحكم في القضية التي ما زالت قائمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هل يضرّ تعديل «المادة 77» القطاع الخاص؟.. عضو شورى يوضح (فيديو)

هل يضرّ تعديل «المادة 77» القطاع الخاص؟.. عضو شورى يوضح (فيديو)

عضوان بالشورى يؤيدان المادة 77: طرد المواطن حق لصاحب العمل

عضوان بالشورى يؤيدان المادة 77: طرد المواطن حق لصاحب العمل

«الشورى» يتخذ خطوة جديدة في تحديد مصير المادة 77 من نظام العمل

«الشورى» يتخذ خطوة جديدة في تحديد مصير المادة 77 من نظام العمل

تعرَّف على أبرز تعديلات المادة 77.. تُناقش تحت «قبة الشورى»

تعرَّف على أبرز تعديلات المادة 77.. تُناقش تحت «قبة الشورى»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. حصيلة حملة ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. حصيلة حملة ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

المزيد
هجوم حاد في «تويتر» على عضوات شورى «يُبلكن» المواطنين
تقارير وحوارات

هجوم حاد في «تويتر» على عضوات شورى «يُبلكن» المواطنين

المزيد
إنفوجرافيك.. جريمة التنصت
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. جريمة التنصت

المزيد
مواطنات: نفخر بالولاية الشرعية لأهلنا ونرفض مشروعات التغريب
تقارير وحوارات

مواطنات: نفخر بالولاية الشرعية لأهلنا ونرفض مشروعات التغريب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>