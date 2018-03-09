مسلح يحتجز عدداً من الرهائن في دار لقدامى المحاربين بأمريكا

تواصل – وكالات:

احتجز مسلح عددا من الأشخاص في أحد دور المسنين خاص بقدامى المحاربين في ولاية فلوريدا الامريكية، وقامت الشرطة على الفور، بإغلاق الدار بحسب صحيفة ‘‘نابا فالي ريجيستر‘‘ المحلية.

وقالت الحساب الرسمي لدار المحاربين القدامي في رسالة عبر حسابها على تويتر “إنها قامت بتنشيط بروتوكولها للاستجابة الطارئة بعدما وردت تقارير بإطلاق نار”.

وكتبت وحدة حراسة الطرق السريعة بكاليفورنيا أن هناك تعزيزات جوية في مسرح الحادث وأن فريقا من القوات الخاصة “سوات” في طريقه للموقع.

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