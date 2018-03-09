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«صحة الشمالية» تنفي رفع الأسعار في المجمعات الخاصة

«صحة الشمالية» تنفي رفع الأسعار في المجمعات الخاصة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مديرية الشؤون الصحية بالحدود الشمالية أنه تم تشكيل عدة لجان متخصصة من إدارة الالتزام بصحة الشمالية بناء على توجيه إمارة منطقة الحدود الشمالية، للتأكد والوقوف ميدانياً وبشكل عاجل حول ما أثير عبر مواقع التواصل بشأن زيادة الأسعار في بعض المجمعات الطبية والمراكز التخصصية الخاصة.

وأضافت صحة الشمالية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه “تبين عدم وجود رفع في الأسعار وأن جميع المجمعات الطبية العامة والمتخصصة متقيدة بالتسعيرة المعتمدة من الصحة، وذلك من خلال مراجعة ملفات المرضى والمستندات الرسمية”.

ونوهت صحة الشمالية إلى أهمية عدم أخبار مغلوطة قد تضلل الرأي العام، وطالبت بتحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وتابعت أن الصحة لها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الصحيفة التي نشرت الخبر، وتأمل في حال وجود ملاحظات أو مخالفات على القطاعين العام أو الخاص الاتصال على 937، والإبلاغ عن جميع الملاحظات.

 

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