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قريباً.. 48 مقاتلة «تايفون» تنضم للقوات الجوية السعودية

قريباً.. 48 مقاتلة «تايفون» تنضم للقوات الجوية السعودية
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تواصل – متابعات:

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، الموافقة على استكمال شركة BAE للصناعات والأنظمة العسكرية محادثاتها مع المملكة بشأن صفقة شراء طائرات حربية.

وأوضحت الشركة، أنها ستواصل المحادثات الجارية بشأن الصفقة المتمثلة في تزويد القوات الجوية السعودية بـ48 مقاتلة من طراز “تايفون”، وفقا لـ”رويترز”.

وجاء ذلك بعد توقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون مذكرة بهذا الشأن خلال الزيارة التي يجريها للمملكة المتحدة.

 

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