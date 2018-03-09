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عضو مجلس بلدي يبكي على الهواء.. لهذا السبب (فيديو)

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تواصل – عسير:

شكا عضو المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير عامر بن عبدالله عسيري من مشاكل الطرق في عسير وخاصة عقبة شعار، ومعاناة المواطنين منها.

ودخل عسيري في نوبة بكاء، خلال مداخلته مع برنامج الله يعطيك خيرها على قناة الإخبارية، مؤكدا أن هناك مطالبات متعثرة منذ سنوات، موضحا أنهم تقدموا بشكاوى على مدار خمس وزراء للنقل تعاقبوا على الوزارة فيما يخص عقبة شعار.

وتذكر عضو المجلس البلدي خلال البرنامج، الشيخ محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي – رحمه الله- لتنهال منه العبارات المؤثرة، مؤكداً أن الفقيد الراحل كان من ضمن من سعى لرفع معاناة المواطنين من عقبة شعار.

 

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