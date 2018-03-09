خبير طقس يتوقع: كتلة هوائية باردة وغبار على هذه المناطق

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توقع خبير الطقس حسن كراني تأثر تبوك وطريف والقريات وعرعر وسكاكا بكتلة هوائية باردة، خلال الساعات المقبلة، يمتد محورها حتى الأطراف الشمالية بمنطقة حائل، إلى جانب تأثر المنطقتين الوسطى والشرقية برياح مثيرة للأتربة والغبار، بالإضافة إلى خلايا ممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على المصايف والجنوبية الغربية.

وأشار كراني، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر” إلى نشاط متوقع للرياح السطحية نتيجة الفوارق الحرارية، ويؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، خاصةً كلما اتجهنا شرقاً في اتجاه الشمالية الشرقية.

وتابع: “من المتوقع هبوب أتربة مثارة على المنطقتين الوسطى والشرقية ورطوبة عالية في ساعات الليل والصباح الأولى على السواحل والمصايف تؤدي إلى تكون الضباب، بالإضافة إلى سماء غائمة جزئياً خاصةً على الشمال فجر اليوم وعلى المصايف والجنوبية الغربية في فترة ما بعد الظهيرة مع فرصة لوجود بعض الخلايا الممطرة خاصةً كلما اتجهنا جنوباً”.