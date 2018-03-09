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خلال العام الماضي.. ارتفاع القروض المتعثرة لدى مصارف المملكة لـ20 مليار ريال

خلال العام الماضي.. ارتفاع القروض المتعثرة لدى مصارف المملكة لـ20 مليار ريال
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تواصل – الرياض:

كشفت القوائم المالية للمصارف، عن ارتفاع قيمة القروض أو التمويلات المتعثرة لدى المصارف السعودية بنهاية العام الماضي 2017 نحو 20.40 مليار ريال مقارنة بنحو 17.66 مليار ريال في 2016، مسجلة نموا نسبته 16 في المائة بما يعادل نحو 2.75 مليار ريال.

وأوضحت بيانات تلك القوائم أن نسبة القروض المتعثرة من مجموع صافي محفظة القروض للمصارف بلغت بنهاية 2017 نحو 1.5 في المائة مقارنة بـ 1.3 في المائة بنهاية عام 2016 و1.2 في المائة بنهاية عام 2015.

وجاء البنك الأهلي في الصدارة من حيث قيمة القروض المتعثرة بنحو 4.77 مليار ريال، تلاه “الفرنسي” بـ 3.42 مليار ريال، ثم “الأول” بـ 1.99 مليار ريال، و”ساب” بـ 1.89 مليار ريال، و”مصرف الراجحي” بـ 1.77 مليار ريال، و”الرياض” بـ 1.41 مليار ريال، و”العربي” بـ 1.4 مليار ريال، و”سامبا” بـ 1.13 مليار ريال، و”مصرف الإنماء” بـ 814 مليون ريال، و”البنك السعودي للاستثمار” بـ 773.1 مليون ريال، و”بنك البلاد” بـ 532.2 مليون ريال، و”الجزيرة” بـ 504.4 مليون ريال.

وفيما يتعلق بنسبة النمو في القروض المتعثرة في 2017 مقارنة بقيمتها في عام 2016 فقد حل “البنك السعودي الفرنسي” الأعلى من حيث نسبة النمو بنسبة زيادة قدرها 100 في المائة من 1.71 مليار ريال في 2016 إلى 3.42 مليار ريال في 2017، وفقا لـ”الاقتصادية”.

تلاه “مصرف الإنماء” بنسبة 49 في المائة من 545.6 مليون ريال في 2016 إلى 814 مليون ريال في 2017.
ثم “البنك العربي” بنسبة نمو قدرها 39 في المائة، و”بنك الرياض” بنسبة 22 في المائة، و”البنك الأهلي” بنسبة 21 في المائة، و”البنك الأول” بنسبة 20 في المائة، و”ساب” بنسبة 14 في المائة، و”البلاد” بنسبة زيادة قدرها 4.9 في المائة، و”سامبا” بنسبة 4.7 في المائة، آخر المصارف من حيث الزيادة في قيمة القروض المتعثرة جاء “بنك الجزيرة” بنسبة 4 في المائة.

في المقابل، سجل مصرفان تراجعا في قيمة القروض المتعثرة هما “البنك السعودي للاستثمار” و”مصرف الراجحي” بنسبة 28 و38 في المائة على التوالي.

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