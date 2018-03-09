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عضو شورى يطالب بعمل المواطنين كحلاقين.. وكاتبة ترد: أنتم تحتقرون الشباب

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تواصل – فريق التحرير:

أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان، أنه قصد بتصريحه حول عمل السعوديين بالحلاقة والمطاعم أن ذلك بغرض تحقيق التوطين.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج يا هلا، أن تصريحه بشأن عمل السعوديين بمهن الحلاقة والنظافة وغيرها كان خلال مناقشة عن التستر، وأكد وقتها أن هناك تغييرات تحدث بالمملكة وربما يحدث تغيير في نمط التفكير.

وتابع: “هناك مهن قد يتم قبولها قريبا مجتمعيا وأخرى تحتاج لعشر سنوات لقبولها.. لكن الأهم أن المجتمع يشهد حراكا خاصة بين الشباب”.

وردت الكاتبة الصحفية منيرة المشخص على تصريحات عضو مجلس الشورى سامي زيدان بقولها: “إن أعضاء الشورى أغلبهم يستمتع بقهر السعوديين”.

وأضافت: “أصر على اتهام الشورى باحتقار الشباب السعودي لإصراره على توطين مهن غير مناسبة لهم، موضحة أن معظم أعضاء مجلس الشورى إلا من رحم ربي ينظرون إلينا من برج عاجي ويحتقرون المجتمع”.

 

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