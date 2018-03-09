فتاة تتهم والدها بالتحرش في القطيف.. والوالد: ابنتي على علاقة بغريب

تواصل – الرياض:

كشفت شرطة المنطقة الشرقية، تفاصيل قضية الفتاة التي زعمت أنها تعرضت للتحرش من قبل والدها في محافظة القطيف، والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت مقاطع فيديو للفتاة وهي تتحدث عن سوء معاملة والدها، والظلم الذي تعرضت له والعنف الأسري والتحرش الجنسي.

وقال العقيد زياد الرقيطي المتحدث باسم شرطة الشرقية: “بالإشارة لما تم رصده بوسائل التواصل الاجتماعي من استحداث وسم حول تحرش والد ببنته، يتناول عدة تغريدات وصور لمحادثات ومقطع فيديو لفتاة تتحدث عن الظلم الذي تعرضت له والعنف الأسري والتحرش الجنسي من قبل والدها، وبالتحقق من مقطع الفيديو من قبل الجهة المختصة تم تحديد هوية الفتاة”.

وأضاف “الرقيطي” : “تبين أن لوالد الفتاة وهو مواطن يبلغ من العمر 58 عاما إدعاء سجل مؤخرا بشرطة محافظة القطيف، مخبرا عن وجود علاقة تربط ابنته وشقيقتها بأحد الأشخاص، كما تقدمت الفتاة وشقيقتها بعدها بدعوى تجاه الأب وهما مواطنتين ‪17-20‬ عاما، وتم إحالة كلا الإدعاءين وجميع الأطراف لفرع النيابة العامة بالمحافظة في حينه لمعالجة الادعاءات وفق الأنظمة والتعليمات”.