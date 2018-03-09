«الأرصاد»: غبار على 5 مناطق وغيوم غرب المملكة

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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك تمتد إلى الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتشير التوقعات إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً على جنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير وجازان والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من ساحل غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة وتتحول إلى جنوبية شرقية مساءً، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

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