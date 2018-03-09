«أرامكو» تبدأ إنتاج الغاز الصخري نهاية الشهر الجاري

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قالت شركة أرامكو: إن باكورة إنتاجها من الغاز الصخري في المملكة يبدأ نهاية الشهر الجاري، وأن المشروع سيصل إلى طاقته الإنتاجية المستهدفة نهاية العام، مشيرة إلى أن موارد المملكة من الغاز الصخري والمصادر الأخرى البديلة ضخمة.

وأوضح المدير العام للموارد غير التقليدية في شركة أرامكو خالد العبد القادر وفقاً لـ”الحياة”، أن الإنتاج في مشروع الشركة للغاز الصخري شمال المملكة سيبدأ بنهاية مارس الجاري، ويصل إلى طاقته الإنتاجية المستهدفة نهاية العام، مبيناً أن «أرامكو» تقوم بحفر الغاز غير التقليدي في أحواض الغوار الجنوبية والجافورة.