«تعليم محايل عسير» توضح حقيقة نقل طالبات في سيارة مكشوفة

تواصل – فريق التحرير:

علقت إدارة التعليم بمحايل عسير على ما نُشر في بعض المواقع والصحف الإلكترونية بعنوان “نقل طالبات في سيارة مكشوفة” وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، بقولها: “لا نعلم عن صحة الصورة المتداولة وهل الطالبات اللاتي ظهرن في الصورة من المشمولات بالنقل أم لا، علمًا بأنه لم يصلنا أي شكوى من أي من أولياء أمور الطالبات حتى اللحظة”.

وأصدرت إدارة تعليم محايل عسير بياناً صحفيًا أوضحت خلاله أنه فيما يخص الباص فقد تم إيقافه من قِبل الشركة المتعهدة لعمل الصيانة الطارئة وفي حالة تعذر الصيانة فالشركة ملزمة بتوفير البديل وفيما يتعلق بالفترة التي لم يتم نقل الطالبات فيها فقد تم تثبيتها في برنامج نور من قِبل قائدة المدرسة وسوف يتم الحسم على الشركة من قِبل الجهة المختصة.

وأضافت: “فيما يتعلق بنقل الطالبات عبر مركبة غير مطابقة للمواصفات فهذا التصرف فردي من قِبل بعض أولياء الأمور ولا علاقة للشركة بذلك حيث إن الشركة ملزمة بالتعاقد مع وسائل نقل تتوافر بها اشتراطات الأمن والسلامة وإدارة التعليم بدورها وجهت في وقتٍ سابق تعميمًا إلى جميع المدارس يتضمن رقمًا مجانيًا لاستقبال البلاغات في حال تعطل وسيلة النقل أو أي قصور من قِبل الشركة الناقلة أو السائق.

وأشار البيان إلى أنه تم التواصل مع الشركة المعنية والتزمت بتوفير البديل وسيباشر عمله بدءًا من يوم الأحد إن شاء الله، مضيفا “نود أن نبين أن تعليم محايل عسير نجح في نقل 34 ألف طالب وطالبة يوميًا وهذا بفضل الله ثم بما تسخره حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وكذلك حرص أمير المنطقة حفظهم الله ورعاهم ووزارة التعليم لتذليل كل ما من شأنه العناية والاهتمام بالطلاب والطالبات”.