زوجة أمريكي مسلم تحرج مطعم «بيتزا» وتجبره على الاعتذار

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أجبرت امرأة غير مسلمة، متزوجة من أمريكي مسلم، مطعم بيتزا على الاعتذار، بعد أن شاركت تجربتها مع المعاملة العنصرية للمطعم عبر مواقع التواصل.

وكانت الزوجة قد طلبت من المطعم اثنتين من البيتزا إحداهما دون لحم خنزير لزوجها، لكنها فوجئت عند استلام الطلب بعبارة “زوجة الرجل المسلم”؛ الأمر الذي أصابها من الغضب.

وقررت المرأة الاتصال بالمطعم ووبختهم على هذا السلوك العنصري، الأمر الذي أجبر المطعم على الاعتذار العلني للزوجين.

وأكد متحدث باسم سلسلة المطاعم أن العامل الذي كتب هذه العبارة تعرَّض للتوبيخ، وأنه يشعر بالضيق مما فعله حيال المرأة وزوجها المسلم.