توقعات برياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

تواصل- فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف والحدود الشمالية وتبوك) تمتد إلى الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال اليوم الجمعة.

وقالت الأرصاد، في بيان عبر موقعها الرسمي، إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير وجازان والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من ساحل غرب المملكة.

أما عن حالة البحر، فأوضحت أن الرياح السطحية بالبحر الأحمر، ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة. وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما الرياح السطحية بالخليج العربي، ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة، تتحول إلى جنوبية شرقية مساءً، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

ليصلك جديد أخبارنا تابع حساب «تواصل» في تويتر .. من هنا