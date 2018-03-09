أسرة سعودية تفقد طفلها في غابة بالأردن وهذا ما حدث

وأوضح مصدر أمني أردني أن الأسرة السعودية كانت تتنزه بإحدى غابات عجلون بعد وصولهم إلى الأردن، وأثناء ذلك فوجئوا باختفاء طفلهم وسط منطقة حرجية كثيفة الأشجار في منطقة أشتفينا.

وأضاف أن الجهات الأمنية الأردنية تلقت بلاغاً من الأب بالواقعة، وعليه حضرت عناصر الشرطة، وتم تمشيط المنطقة بدوريات راجلة وراكبة وبمشاركة مواطنين أردنيين كانوا في الموقع.

وقد أبلغ مواطن أردني الدوريات بمشاهدة الطفل في أحد المواقع القريبة من مكان اختفائه، وفور ذلك عثرت عليه الدوريات وسلّمته الشرطة لأسرته.