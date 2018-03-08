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شاهد.. ماذا يفعل الحوثيون بجثث قتلاهم وشهداء الجيش اليمني

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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير متلفز، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية تعمد إلى ترك قتلاها بعد المعارك، ولا تدفنها، وعوضاً عن ذلك تقوم بتفخيخها، حتى عندما يأتي قوات الشرعية لسحبها ودفنها، تنفجر فيهم.

وأظهر تقرير بثته قناة “العربية” أن الميليشيات تعمد أيضاً إلى سكب الأسيد (الحمض) الحارق على جثامين شهداء الشرعية، أو تحرقها تماماً، بحسب ما ذكره أحد قادة مقاتلي الشرعية على الجبهة لمراسل القناة.

وأضاف أنه، على العكس من ذلك، يرفض جنود الشرعية ترك الجثامين، سواء للحوثيين، أو شهداء الشرعية، حيث يقومون بدفنهم، بعد التأكد من خلو جثامينهم من المتفجرات الحوثية.

 

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