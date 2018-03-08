بالصور.. مميزات بطاقة الهوية الجديدة

تواصل – فريق التحرير:

نشرت «المديرية العامة للجوازات»، مقطعاً توضيحياً عن مميزات بطاقة الهوية الوطنية الإصدار الثالث، مؤكدة أنها تصنع من مادة البولي كربونيت، وفق المعايير والمقاييس الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولي.

وبحسب المقطع الذي نشرته “الجوازات” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، فإن البطاقة تتميز بتصميمها الأنيق والتوزيع المنطقي للبيانات، كما أنها تدعم اللغة العربية والإنجليزية.

وأشار المقطع إلى أنه تتم طباعة البيانات الشخصية بواسطة تقنية الحفر بالليزر، وتحتوي البطاقة على شريحة ذكية لا تلامسية متعددة التطبيقات، تتضمن معلومات حامل البطاقة.

ومن أبرز التطبيقات التي تحتويها البطاقة: سجل الأسرة، رخصة القيادة، معلومات جواز السفر، التوقيع الإلكتروني، والسمات الحيوية لحامل البطاقة، ومن الممكن إضافة تطبيقات أخرى عليها، كالمعلومات الصحية الأساسية.

وتحتوي الجهة الخلفية للبطاقة على نافذة متغيرة تتضمن رقم الهوية والصورة الشخصية، إضافة إلى ترميز للبيانات الشخصية يسمح بقراءتها آلياً عند الحاجة، وبروز ملموس يمكِّن ذوي الاحتياجات الخاصة من التفريق بينها وبين البطاقات الأخرى.