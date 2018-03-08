4 وصفات طبيعية للتخلص من اصفرار الأسنان

تواصل – وكالات:

إذا كنت ممن يعانون من اصفرار الأسنان بشكل لافت، فإن هناك عدة طرق يمكن من خلالها التخلص من هذا المنظر، بحسب ما ذكره موقع “webteb”، المعني بالنصائح الطبية، مشيراً إلى أن هذه الوصفات الطبيعية ستعيد إلى الأسنان حيويتها.

وقدّم الموقع 4 وصفات طبية من الطبيعة، يمكن من خلالها التخلص من لون الأسنان الداكن.

1- أول هذه الوصفات وفقاً للموقع هي: “قشر الموز”، الذي يحتوي على العديد من المعادن التي تعمل على تبييض الأسنان، مثل البوتاسيوم والماغنسيوم، ولكن عليك اختيار الموز الناضج، وعدم استخدام القشر الأسود.

وبيّن الموقع أنه يمكن استخدام قشر الموز من خلال فرك الأسنان جيداً به بعد تقشيرها فوراً، ومن الجهة الداخلية لها، ويتم تركه على الأسنان لمدة تزيد عن 5 دقائق، مع إبقاء الفم مفتوحاً، ومحاولة جعل الشفاه بعيدة عن الأسنان.

2- أما ثاني الوصفات التي قدّمها الموقع، فهي “قشر البرتقال” الذي يحتوي على فيتامين C والكالسيوم، اللذين يعملان على محاربة الكائنات الدقيقة، وتبييض الأسنان.

يمكن استخدام قشر البرتقال عن طريق فركه بالأسنان كل ليلة قبل الذهاب إلى النوم، وذلك بشكل منتظم، سوف يقلل من اللون الأصفر المتراكم على الأسنان.

3- وذكر الموقع أن الفراولة أيضاً تستخدم لنفس الغرض؛ لما تحتويه من “فيتامين C”، الذي يساعد على التخلص من اصفرار الأسنان، وجعلها أكثر بياضاً.

وقال إنه يجب طحن عددٍ قليل من الفراولة، وجعله أشبه بالعجين، وفرك الأسنان بها، ولكن بلطف، وذلك لمرتين يومياً، لبضعة أسابيع، للحصول على أسنان بيضاء، والتخلص من اصفرارها.

4- ووفقاً للموقع، يستخدم الليمون أيضاً الذي يحتوي على بعض الأحماض التي تعمل على تبييض الأسنان، والتخلص من اصفرار الأسنان، وهناك العديد من الطرق عند استخدامه:

– من الممكن الغرغرة بعصير الليمون.

– فرك الأسنان بقشر الليمون.

– مزج بضع قطرات من عصير الليمون وملح الطعام، ثم فرك الأسنان بهذا المزيج، لبضع دقائق، ثم شطف فمك جيداً بالمياه.

– من الممكن استخدام قطنة ممزوجة بعصير الليمون ومسح الأسنان بها جيداً.

وينصح بعدم الإفراط في استخدام الليمون للتخلص من اصفرار الأسنان؛ لأنه ربما يؤثر على طبقة المينا، التي تعرض أسنانك للإصابة بالحساسية.