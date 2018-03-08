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احتراق أشجار بمساحة 240 ألف م٢ في أبها

احتراق أشجار بمساحة 240 ألف م٢ في أبها
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في أبها بمنطقة عسير، مساء اليوم الخميس، إخماد حريق نشب في أعشاب وشجيرات وأشجار عرعر على طريق السودة السياحي، قرية السقا بمساحة أولية تقدر بـ600 متر × 400 متر.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في عسير، العقيد محمد العاصمي، أنه تم دعم الموقف بعدد من الأفراد والآليات لاستكمال مكافحة الحريق.

وأضاف العاصمي: أن الرياح ساهمت بتلك المواقع المرتفعة باتساع رقعة الحريق، ووعورة بعض المواقع بحكم طبيعتها الجبلية والتي لا تصل لها آليات الفرق المباشرة للحالة، فيما لا تزال أعمال مكافحة واحتواء الحريق مستمرة حتى الآن.

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