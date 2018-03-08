بالفيديو .. كاديلاك تنشر أول صور تشويقية لسيارتها XT4 الجديدة

تواصل – متابعات:

نشرت شركة كاديلاك أول صورة تشويقية لسيارتها XT4 الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV الفاخرة، والمقرر كشف النقاب عنها خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات.

وتوضح الصورة التشويقية أن السيارة الجديدة تتمتع بشخصية تصميمية مستقلة، كما تتقاسم المنصة التقنية مع شقيقاتها شيفروليه Equinox وجي إم سي Terrain.

ومن المتوقع أن تعتمد السيارة على محرك بنزين تربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر، والذي يولد في شيفروليه Terrain قوة 252 حصان/353 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وتتضافر جهود هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات لنقل القوة لعجلات الدفع الأمامية.