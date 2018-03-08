عشرات القتلى والجرحى بصفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية في تعز

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مقاتلات روسية من طراز سوخوي - أرشيف رويترز
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تواصل – واس:

قتل أكثر من سبعة عشر عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏وأصيب آخرون في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على ‏تجمعات للمتمردين في مناطق متفرقة بمحافظة تعز جنوب غرب ‏اليمن.‏

وأوضح مصدر عسكري يمني ، في تصريح نقله موقع 26 سبتمبر ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الغارات ‏استهدفت تمركز الميليشيا الحوثية في ‏منطقة المعمد ‏بمنطقة نجد العقيرة الواقعة ما بين قريتي الصراهم ‏وشرف ‏العنين بمديرية جبل حبشي غربي المحافظة إضافة إلى ‏غارات ‏طالت مواقع في مفرق الذَكرة ومطار تعز الدولي ، وأسفرت عن تدمير دبابة للميليشيا وعربتين ‏قتاليتين ‏ومدفع هاوزر .‏

من جهة أخرى اشتبك الجيش اليمني، مع الميليشيات الحوثية الانقلابية في شرقي مدينة تعز وأجبرها على التراجع والفرار.‏

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