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بالتفاصيل.. أسباب تجميد 1257 قرارا للمجالس البلدية

بالتفاصيل.. أسباب تجميد 1257 قرارا للمجالس البلدية
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تواصل – الرياض:

أوضح تقرير لوزارة الشؤون البلدية والقروية أن المجالس البلدية لم تستطع تنفيذ 1257 قرارا من بين 9543 للعام المالي 1438/1437، الذي حدد معوقات تنفيذ القرارات بخمسة أسباب.

وبين تقرير الوزارة أن المجالس البلدية بالقصيم كانت الأكثر نشاطا بحسب عدد القرارات الصادرة عنها والتي بلغت 1369 قرارا، تليها مجالس الرياض بـ1301 قرار، ثم الجوف بـ991، بحسب “مكة”.

آليات لتفعيل دور المجالس البلدية تضمنها تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية الصادر أخيرا 

• تفعيل الجولات والزيارات الميدانية للأحياء والمدن والقرى والهجر في نطاق إشراف المجلس المكاني.

• التنسيق مع الأمانات والبلديات حيال الملفات الشائكة ودراستها والاستعانة بخبرات خارج المجلس والأمانة إن لزم، للخروج بتوصيات.

• تفعيل مبادرات أصدقاء المجلس البلدي بترشيح ذوي الكفاءة من المواطنين بالمنطقة لقياس مستوى الخدمات البلدية.

• وضع خطط للاستفادة من الدور الرقابي للمجالس البلدية في متابعة أداء الجهاز التنفيذي في تنفيذ مشاريع تحقيق مبادرات التحول البلدي.

• تعميم الاستفادة من تقارير المجالس البلدية وما تتضمنه من تجارب رائدة.

أسباب عدم تنفيذ بعض قرارات المجالس البلدية بحسب التقرير:

• عدم صدور اللائحة المالية، إضافة إلى عدم وجود مخصصات مالية للمجالس البلدية.

• تعارض القرارات مع الأنظمة واللوائح.

• عدم تعاون بعض الأمانات والبلديات مع المجالس البلدية.

• ضعف متابعة بعض المجالس فيما أصدرته من قرارات.

• ارتباط بعض القرارات بموافقة جهات حكومية أخرى.

بعض القرارات التي اتخذتها المجالس البلدية بحسب التقرير

• إقرار الميزانية وإقرار الحساب الختامي.

• إنشاء حدائق وملاه وأسواق ومناطق صناعية.

• حضور قرعة توزيع أراضي المنح وقلعة الاستثمارات والعقارات المخصصة للنفع العام.

• متابعة مشروعات نزع الملكية.

• متابعة مشروعات درء أخطار السيول ومشروعات السفلتة والإنارة.

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