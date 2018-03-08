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«الغذاء والدواء»: الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية كان ضعيفا

«الغذاء والدواء»: الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية كان ضعيفا
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تواصل – الرياض:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن عمليات الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية من قبل الشركات الدوائية كان ضعيفا خلال العامين الماضيين 2016 و2017.

وشدد رئيس قسم جمع البيانات بالمركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في الهيئة مبارك الشهراني، على ضرورة رفع الشركات الدوائية معدلات الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية، وإيجاد حلول مجدية وفعّالة لتحسين عملية الإبلاغ، وطرح أهداف يجب على مسؤولي التيقظ تحقيقها خلال العام الجاري 2018 بحسب ‘‘اليوم‘‘.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء نظمت أخيرا، لقاء مع مسؤولي التيقظ في الشركات الدوائية المسوّقة للمستحضرات الدوائية في المملكة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي، لبحث الطرق المثلى لرفع مأمونية وسلامة استخدام المستحضرات الدوائية في السوق السعودي.

وتحدث الدكتور الجضعي عن أهمية عمل مسؤولي التيقظ في مجال متابعة سلامة المستحضرات الدوائية في مرحلة ما بعد التسويق، مشيرا إلى ضرورة اهتمام الشركات الدوائية بتحسين الخدمات المقدمة في مجال التيقظ الدوائي وتمكين مسؤولي التيقظ من أداء مهامهم بالشكل المناسب من قبل الشركات التابعين لها. ولفت الدكتور الجضعي النظر إلى أن الهيئة تقدم الدعم الكامل لمسؤولي التيقظ للإسهام في تحسين أدائهم.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور عادل الهرف، أن مسؤولي التيقظ في الشركات من أهم ركائز منظومة التيقظ الدوائي في المملكة، مشيرا إلى أهمية المهام المناطة بهم في تحسين نظام التيقظ الدوائي.

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