«بلدية القطيف» تكشف سبب «المياه السوداء» بمحطة تصريف الأمطار

تواصل – القطيف:

قطع رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، بأن ما تم تداوله بخصوص تدفق مياه سوداء عبر أحد الأنابيب الخاصة بمحطة تصريف الأمطار في “الدخل المحدود” بجزيرة تاروت يوم السبت الماضي ليس دقيقا، مؤكدا أن الوضع في القناة عاد لطبيعته سريعا دون تأثير على البيئة المحيطة.

وأوضح أن اصطباغ المياه المتدفقة باللون الأسود جاء بسبب تسرب بعض مياه الصرف الصحي الخارجة من بعض غرف التفتيش، إضافة للأتربة والأوساخ التي دخلت محطة الضخ، ما أدى إلى ترسب وتجمع هذه المواد داخل حوض التجميع بالمحطة، وفقا لـ “عكاظ”.

وعمدت فرقة الصيانة التابعة للبلدية إلى إجراء صيانة وغسيل للحوض، ما أدى إلى خروج المياه محملة بالأتربة وذات لون متغير ولمدة محدودة، غير أن الوضع عاد لطبيعته دون إحداث أي أثر.