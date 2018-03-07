الرياض تستضيف القمة العربية الشهر المقبل

تواصل – واس:

أعلن معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن القمة العربية المقبلة في دورتها الـ29 ستعقد في مدينة الرياض، في شهر أبريل المقبل، مشيراً إلى أن هناك مشاورات تجري حالياً بين الدول العربية لتحديد تاريخ انعقادها النهائي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده معالي الوزير قطان مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مساء اليوم عقب ختام أعمال الدورة الـ149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عقدت برئاسة المملكة.

وقال معالي الوزير قطان إن القمة العربية المقبلة كان من المفترض أن تعقد أواخر مارس الجاري كما جرت العادة، إلا أن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر استدعى اقتراح موعد آخر، ولكن هذا الموعد لم يتناسب مع الأردن، الرئيس الحالي للقمة؛ لذلك فإن هناك مشاورات لتحديد موعد لعقدها في شهر أبريل المقبل.

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