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الجبير: ولي العهد ورئيسة وزراء بريطانيا اتفقا على ردع إيران

الجبير: ولي العهد ورئيسة وزراء بريطانيا اتفقا على ردع إيران
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الحكومة البريطانية، على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتفقا على أهمية الحل السياسي في اليمن.

وقال وزير الخارجية عادل الجبير: “إنه تم الاتفاق مع بريطانيا على ردع إيران ووقف دعمها للإرهاب”، مضيفاً “بحثنا عدة ملفات وناقشنا التحديات التي تؤثر على الاستقرار في المنطقة”.

من جهته، أعلن وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون أن لندن تسعى لاجتماع أممي مع المملكة لبحث حل سياسي في اليمن.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وصل مساء أمس إلى العاصمة البريطانية في زيارة رسمية استجابة لدعوة من الحكومة البريطانية.

 

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