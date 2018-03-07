«النقد»: يحق للعميل تعجيل سداد «التمويل» دون كلفة الأجل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

القبض على مدير فعالية جدة ومدرب الأسود عقب حادثة الطفلة

القبض على مدير فعالية جدة ومدرب الأسود عقب حادثة الطفلة

شرطة الرياض تنفي اختطاف طفلة من أمام منزلها

شرطة الرياض تنفي اختطاف طفلة من أمام منزلها

تحذير من «الجوازات» للمقيمين.. حتى لا توقف خدماتكم

تحذير من «الجوازات» للمقيمين.. حتى لا توقف خدماتكم

«الصندوق العقاري» يعلن شرطًا أساسيًا للاستفادة من البرامج الجديدة

«الصندوق العقاري» يعلن شرطًا أساسيًا للاستفادة من البرامج الجديدة

«النقد»: يحق للعميل تعجيل سداد «التمويل» دون كلفة الأجل

«النقد»: يحق للعميل تعجيل سداد «التمويل» دون كلفة الأجل
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أنه يحق للعميل تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد.

وقالت مؤسسة النقد، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يحق للعميل تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد”.

وأضافت، أنه يجوز لجهة التمويل الحصول على تعويض بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد وذلك للعقود المبرمة بعد تاريخ 8/11/2014″.

 

ليصلك جديد أخبارنا تابع حساب «تواصل» في تويتر .. من هنا

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المملكة تدعو لاستمرار تمويل صناديق الأمم المتحدة الإنمائية

المملكة تدعو لاستمرار تمويل صناديق الأمم المتحدة الإنمائية

«ساما» توجه إنذاراً نهائياً لشركة تأمين لا تتجاوب مع العملاء

«ساما» توجه إنذاراً نهائياً لشركة تأمين لا تتجاوب مع العملاء

«النقد» توجه برفع حد الشراء في نقاط البيع لـ٢٠٠ ألف ريال

«النقد» توجه برفع حد الشراء في نقاط البيع لـ٢٠٠ ألف ريال

نصائح مهمة من «مؤسسة النقد» للحصول على تمويل (فيديو)

نصائح مهمة من «مؤسسة النقد» للحصول على تمويل (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. جريمة التنصت
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. جريمة التنصت

المزيد
مواطنات: نفخر بالولاية الشرعية لأهلنا ونرفض مشروعات التغريب
تقارير وحوارات

مواطنات: نفخر بالولاية الشرعية لأهلنا ونرفض مشروعات التغريب

المزيد
10 مخالفات محجوبة في نظام رصد المخالفات باشر
انفوجرافيك

10 مخالفات محجوبة في نظام رصد المخالفات باشر

المزيد
لردع «الراقصين والهمج»!
مقالات

لردع «الراقصين والهمج»!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>