«النقد»: يحق للعميل تعجيل سداد «التمويل» دون كلفة الأجل

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أنه يحق للعميل تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد.

وقالت مؤسسة النقد، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يحق للعميل تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد”.

وأضافت، أنه يجوز لجهة التمويل الحصول على تعويض بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد وذلك للعقود المبرمة بعد تاريخ 8/11/2014″.

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