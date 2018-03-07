«الخضيري» يحذر من وضع الطعام في القصدير

تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور فهد الخضيري، عالم أبحاث في تخصص المسرطنات، من وضع الأكل مباشرة داخل القصدير.

وقال الدكتور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ”: “القصدير مخصص للتغليف والتغطية فقط، احذر من الطبخ بالقصدير ووضع الأكل مباشرة داخل القصدير فيصير الطعام ملامساً للقصدير فتنتقل جزئيات من القصدير للأكل أثناء الطبخ”.

وأضاف، “ويصبح الطعام بهذا الطريقة ضاراً صحياً بحيث تنتقل معادن الألمنيوم الثقيلة للجسم وتسبب مشاكل صحية كثيرة كالأمراض الكثيرة المرتبطة بالمعادن الثقيلة”.

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