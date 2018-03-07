القبض على المفحطين بالدراجات النارية المخالفة في جازان

تواصل – فريق التحرير:

نجحت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة محافظة بيش، في القبض على مجموعة كبيرة من قائدي الدراجات النارية المخالفة، وذلك في كمين أمني محكم عقب قيامهم بتكوين مجموعات للسير في الطرقات والتجمهر وإغلاق الطرق على المارة في أوقات متأخرة من الليل، والتنقل من مكان لآخر للاستعراض والتفحيط.

وكان مدير شرطة منطقة جازان، قد وجه بتشكيل فريق أمني متخصص لرصدهم ومتابعة من يقف خلف تلك الأمور وأن يكون بحذر وخفية دون مطاردتهم أثناء التجمعات لضمان عدم إيذائهم والتنسيق مع دائرة النيابة العامة بالمحافظة في ذلك.

وكان الفريق الأمني المخصص بعمل كمين محكم للإطاحة بهم وهو ما تحقق بفضل الله تعالى ثم ببراعة رجال الأمن وتعاملهم مع أولئك الأشخاص بكل اقتدار ليقبض عليهم جميعاً.

وتمكن الفريق الأمني من القبض على عدد 8 درجات نارية و10 أشخاص واستكمال إجراءات الاستدلال بحقهم وأوقفوا رهن التحقيق ثم إحالتهم رفق الأوراق لدائرة النيابة العامة.

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