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برعاية «كفى».. رحلة علاجية تنجح في إقناع 3 شبان لترك «المخدرات»

برعاية «كفى».. رحلة علاجية تنجح في إقناع 3 شبان لترك «المخدرات»
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تواصل – نايف الحربي:

نجحت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة في إقناع ثلاثة شباب للعلاج من إدمان المخدرات، حيث سيرت لهم رحلة علاجية يوم أمس الثلاثاء لمستشفى الأمل بجدة، وذلك برعاية مؤسسة علي الثنيان وإخوانه الخيرية.

وأوضح مدير كفى بالقنفذة الأستاذ بلغيث الرفيدي أن الشباب الثلاثة والذين تبلغ أعمارهم بين 18 و 38 عاماً تم إقناعهم بالعلاج عبر فريق مختصين من الجمعية والذين بيّنوا لهم أجر التوبة إلى الله، ونهاية طريق الإدمان ومدى خطورة المخدرات على الفرد وأسرته بل ومجتمعه، كما أكدوا لهم سرية العلاج وأنهم سوف يحظون بالرعاية الكاملة من مستشفى الأمل وجمعية كفى حتى يعودوا معافين إلى عائلاتهم ومحبيهم.

هذا، وتعالج جمعية كفى سنوياً الآلاف من الأشخاص من مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين في كافة محافظات منطقة مكة عبر فروعها في العاصمة المقدسة، جدة، الطائف، القنفذة، الليث، وبحرة، وتقيم العديد من الفعاليات والبرامج والمعارض في الجهات الحكومية والخاصة والترفيهية.

 

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