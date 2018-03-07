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بالفيديو.. «ميليشيا الحوثي» تنفِّذ أخطر مخطط في صنعاء منذ انقلابها الدموي

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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير لقناة “العربية”، عن تنفِيذ “ميليشيات الحوثي” الإرهابية المدعومة من إيران، أخطر مخطط في العاصمة اليمنية صنعاء منذ انقلابها الدموي على السلطة الشرعية.

وقال التقرير: إن “المخطط يتمثل في تغيير ديمغرافي واسع تقوم بتنفيذه ميليشيات الحوثي لتغير معالم العاصمة؛ إذ تعمل على توطين أكبر عدد ممكن من قادة الحوثيين وعناصرهم والموالين لهم”.

وأشار إلى أنها تستقدم عناصرها في المحافظات الشمالية خصوصاً من صعدة وعمران، وتوفر لهم تسهيلات للبقاء في صنعاء، وذلك من خلال منحهم أراضي ومنازلَ وعقارات جديدة.

وأضاف التقرير: يقترن مع هذه الحملة ذات البعد الطائفي، حملة تغيير استهدفت تغيير أسماء الشوارع لتحمل أسماء قادة الميليشيات، لاسيما قادة “حزب الله” اللبناني.

 

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