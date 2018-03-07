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مكة.. توجيه بسرعة ترخيص أراضي المشاريع التعليمية

مكة.. توجيه بسرعة ترخيص أراضي المشاريع التعليمية
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تواصل – مكة المكرمة:

وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بسرعة اعتماد وإصدار التراخيص للمواقع المسجلة بسجلات الأراضي بالأمانة لإقامة المشاريع التعليمية بمكة المكرمة.

ويهدف ذلك إلى إيجاد مرافق تعليمية في مختلف الأحياء، تفي بسد احتياج المنطقة، في إطار حرص الأمانة على دعم المشاريع التعليمية، وتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين، وتعزيز أسـس التعاون والتكامل فيما بين الجهات المختلفة، بما يحقق رقي وتطوير الخدمات بالعاصمة المقدسة.

جاء ذلك بناء على ما تم مناقشته سابقاً، بشأن دعم إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة وشركة تطوير المباني في البرنامج التنفيذي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ولتوفير المباني التعليمية، وبالإشارة إلى الأمر السامي الكريم وتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بهذا الخصوص، وانطلاقاً من الحاجة الماسة لبناء المدارس، خاصة مع وجود عدد من المواقع التعليمية التي تم تخصيصها لصالح التعليم ولأهمية البدء في تنفيذ هذه المشاريع بمكة المكرمة.

ونوه أمين العاصمة المقدسة بأن الأمانة دأبت على التعاون مع كافة القطاعات الحكومية وشبه الحكومية في مختلف المجالات، والتي ستشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات بمكة المكرمة.

وأكد القويحص أن الأمانة لن تتوانى عن التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المعنية والمساهمة في كل ما من شأنه الارتقاء بكافة الأنشطة ودعم جميع المشاريع والبرامج التي تعود بالنفع والفائدة على ما يقدم من خدمات للمواطنين.

 

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