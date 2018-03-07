برنامج جديد لصندوق التنمية الزراعية لتمويل استيراد الأعلاف

تواصل – واس:

أطلق صندوق التنمية الزراعية برنامجاً جديداً يختص بتمويل استيراد الأعلاف الخضراء عن طريق البنوك التجارية، كواحد من البرامج المبتكرة التي يقدمها الصندوق بشكل مستمر وتدعم توجه الدولة للمحافظة على الموارد الطبيعية المحلية.

وتم تصميم البرنامج ليوفر ضماناً من صندوق التنمية الزراعية لمستوردي الأعلاف الخضراء للحصول على اعتماد مستندي من البنوك المحلية المشاركة في برنامج التمويل بالشراكة. كما ينص على إعادة تمويل الاعتماد المستندي عند الحاجة، على أن يتم التمويل من خلال قرض مرابحة قصير الأجل.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مجموعة برامج تدعم عملاء الصندوق من مستوردي القطاع الزراعي وتوفر ضمانات تمويلية لرأس المال العامل، ومن هذه البرامج ضمان تمويل استيراد الحطب للحد من ظاهرة الاحتطاب الجائر، وضمان استيراد المستلزمات الزراعية للعمليات التحويلية الخاصة بمنتجات تفتقد لميز نسبية في المملكة.

ويخدم ضمان استيراد الأعلاف الخضراء سد العجز المتوقع نتيجة إيقاف زراعتها داخل المملكة والذي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة تطبيقه كلياً بحلول عام 1440 هـ. حيث يساعد البرنامج الأفراد والشركات بتأمين احتياجاتهم من الأعلاف الخضراء كونها المكمل في التغذية الحيوانية لمشاريع الإنتاج الحيواني. وبالتزامن مع هذا المنتج التي توفر لمستوردي الأعلاف ضمانات اعتمادات مستنديه، وكذلك يستعد الصندوق حالياً لإطلاق برنامج تمويلي لدعم صغار مربي الماشية بقروض تشغيلية.

يأتي ذلك في إطار جهود الصندوق لتنمية المناطق الريفية وتذليل العقبات أمام المنتج المحلي بالقدر الذي يحافظ على الموارد الطبيعية ويعزز الأمن الغذائي.

ويدعو الصندوق الزراعي الراغبين في التقدم على طلب ضمان لتمويل استيراد الأعلاف الخضراء التقدم بطلباتهم على بوابة الخدمات الإلكترونية لصندوق التنمية الزراعية من خلال خدمة طلب تمويل رأس المال العامل على الرابط: ttps://eservices.adf.gov.sa.

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