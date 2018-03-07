«الشورى» يطالب بدراسة تسرُّب الكوادر الوطنية المؤهلة وتوظيف المواطنات

تواصل – الرياض:

طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي بالعمل على زيادة الفرص الوظيفية للنساء السعوديات، وتقييم ظاهرة تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي وتعزيز مستوى الخبرة لدى الموظفين، واستكمال إجراءات الربط الالكتروني مع الهيئة العامة للإحصاء.

كما طالب المجلس الصندوق باستكمال إجراءات زيادة رأس ماله، بناءً على الموافقة السامية، والإسراع في تحديث نظامه الأساس بما يتواءم مع الاستراتيجية المعتمدة، وأن تضمين تقارير الصندوق القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات استراتيجيته المعتمدة.

وناقش الشورى استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التقاعدات اللازمة، لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما ناقش التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ.