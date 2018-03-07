بدء التحقيقات في عرض الأزياء بالمدينة.. الأسبوع المقبل

تواصل – الرياض:

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، الجهات المختصة بالتحقيق، في إقامة عرض الأزياء، وما بثته إحدى القنوات الفضائية عن إقامته والصور التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشمل التوجيه تحديد المخالفات ومحاسبة المتسببين وفق الأنظمة والتعليمات، وأكد عادل بابكير مدير عام الجهة المنظمة لعرض الأزياء النسائي، إن بعض لقطات مقاطع الفيديو التي تم نشرها بإحدى القنوات الفضائية لا تمتُّ للحدث بأي صلة، مضيفاً أن الجهة المنظمة حريصة كل الحرص على إقامة الفعاليات وفق الضوابط الإسلامية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه تلك القناة لمحاولتها نشر أمور لم تكن موجودة ولم تحدث في الحفل.

وكشفت مصادر أن فرع هيئة الإعلام المرئي والمسموع بمنطقة المدينة المنورة، سيبدأ التحقيق في الموضوع، وجَّه استدعاء منظمي حفلة الأزياء وصاحب الفندق والضيوف الذي خرجوا في التقرير التلفزيوني، بما فيهما القناة الفضائية، وتوقعت المصادر أن تبدأ التحقيقات الأسبوع المقبل.