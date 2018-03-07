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«سيئ العشرة».. 4 دعاوى خلع ضد مواطن في 3 سنوات

«سيئ العشرة».. 4 دعاوى خلع ضد مواطن في 3 سنوات
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تواصل- فريق التحرير:

في سابقة هي الأولى من نوعها، سجلت إحدى محاكم الباحة 4 دعاوى خلع ضد زوج واحد خلال 3 سنوات فقط، وذلك بعد أن اتفقن الزوجات على سوء عشرته.

الزوج الذي كان يتباهى بقدرته على استرداد مهور زوجاته بتعمد معاملتهن بطريقة سیئة، دفعهن جميعا إلى المخالعة هربا من صعوبة العیش معه وافتداء أنفسهن.

تباهي الزوج باسترداد المهور أصبح مهدداً بعد أن نبه مصدر عدلي إحدى الزوجات التي كانت بصدد رفع دعوى خلع منه إلى إمكانية رفع دعوى أخرى عليه لطلب فسخ العقد دون عوض، طالما أنه ليس أهلاً للمعاشرة بحكم تعدد زيجاته الفاشلة وطلبات الخلع السابقة، وافتداء الزوجات السابقات أنفسهن منه.

وأكد المصدر أن أي زوج يثبت أنه عاجز عن النفقة وأداء الحقوق الزوجية، أو ثبت من خلال المحاكم كثرة شكاوى زوجاته منه وأنه لا يحسن العشرة يسقط حقه في العوض ويحل الفسخ محل الخلع.

واعتبر المصدر العدلي مثل هذا الزوج “عابثاً” غير واع لمقاصد النكاح الشرعية، مشدداً على أن بعض الأزواج ليس لديهم وازع أخلاقي يعدد الزيجات ويعاشر النساء معاشرة مؤذية تضطر الزوجة إلى تحمل ما لا تطيق بالاقتراض أو تحميل ذويها أعباء مالية ونفسية للخلاص منه، لافتا إلى أن إنهاء عقد النكاح شرعا يتم بالطلاق لمن طابت نفسه من زوجته، أو بالخلع لمن كرهت زوجها، وبالفسخ لمن لحق به ضرر.

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